Новости за ночь: В ВОЗ допустили, что Россия уже достигла плато по COVID-19

Темпы прироста стабилизировались в начале мая на уровне 10-11 тысяч новых подтверждённых случаев в сутки. Достижение плато обычно характеризуется тем, что рост показателя прекращается и некоторое время держится на одном уровне, а затем постепенно идёт вниз.

Вуйнович, однако, предупредила о риске увеличения смертности от COVID-19 в России в ближайшие недели. Пока этот показатель ниже 1%, говорится в материале.

По данным на 6 мая нельзя было утверждать, что Россия достигла плато, заявлял тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко. К тому же, регионы будут выходить на плато не одновременно, отмечал он.