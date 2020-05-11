Новости за ночь: В ВОЗ допустили, что Россия уже достигла плато по COVID-19
Статистика по ежедневному приросту случаев заражения коронавирусом COVID-19 в последние дни даёт надежду полагать, что Россия вышла на плато. Об этом в интервью Bloomberg заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Темпы прироста стабилизировались в начале мая на уровне 10-11 тысяч новых подтверждённых случаев в сутки. Достижение плато обычно характеризуется тем, что рост показателя прекращается и некоторое время держится на одном уровне, а затем постепенно идёт вниз.
Вуйнович, однако, предупредила о риске увеличения смертности от COVID-19 в России в ближайшие недели. Пока этот показатель ниже 1%, говорится в материале.
По данным на 6 мая нельзя было утверждать, что Россия достигла плато, заявлял тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко. К тому же, регионы будут выходить на плато не одновременно, отмечал он.
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