Минздрав: Россия пока не достигла плато по коронавирусу
Ситуация с развитием эпидемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации пока не позволяет говорить о выходе страны в стадию так называемого плато. Такую оценку озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в онлайн формате.
Глава Минздрава, в частности отметил ежедневный прирост инфицированных. Кроме того, по его словам, на плато инфекции регионы будут выходить не синхронно, передает ТАСС.
В ходе этого заседания министр также отметил обнадёживающие результаты, которые дают доклинические испытания вакцины от коронавируса. Мурашко выразил уверенность, что отечественные специалисты обязательно создадут эффективный препарат, отмечает РИА ФАН.
По данным на сегодня, в России подтверждено 165 929 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 10 559 человек. По-прежнему лидируют по этому показателю Москва с областью и Сенкт-Петербург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru