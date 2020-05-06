Минздрав: Россия пока не достигла плато по коронавирусу

Ситуация с развитием эпидемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации пока не позволяет говорить о выходе страны в стадию так называемого плато. Такую оценку озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в онлайн формате.

Глава Минздрава, в частности отметил ежедневный прирост инфицированных. Кроме того, по его словам, на плато инфекции регионы будут выходить не синхронно, передает ТАСС.