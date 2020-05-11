Новости за ночь: Климкин заявил об отсутствии «морального права» России праздновать День Победы

Климкин также призвал украинцев не поддаваться попыткам Кремля разъединить украинцев и призвал последовательно вести «историческую войну» с Россией, говорится в материале «Иносми.ру». В интерпретации Климкина, есть только украинцы, погибшие в войнах, и не важно, на стороне каких «империй».

На Украине торжественные мероприятия на государственном уровне проводятся 8 мая, который с 2015 года там отмечают как День памяти и примирения.