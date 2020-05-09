Онищенко призвал «не качать избыточный оптимизм» по коронавирусу

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.

Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения коронавируса в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться.

«Все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, когда инфекция была вынесена из Китая, взяты под контроль или страны уже занимаются купированием заболевания. Новых очагов не появляется, что очень важно.

Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», - напомнил собеседник НСН.