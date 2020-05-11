Новости за ночь: СМИ узнали о планах ЦБ напечатать 1,5 трлн рублей

Для проведения операций РЕПО будут напечатаны 1-1,5 триллиона рублей, утверждается в публикации. Источники Bloomberg говорят, что запуск печатного станка поможет залатать дыру в бюджете, возникшую из-за обвала цен на нефть и кризиса.

Экс-замминистра финансов Олег Вьюгин со своей стороны заявил, что президент РФ не хочет тратить средства Фонда национального состояния. Эмиссия поможет сохранить резервы.