Новости за ночь: СМИ узнали о планах ЦБ напечатать 1,5 трлн рублей
Банк России планирует с мая начать вливания в банковскую систему в виде долгосрочных РЕПО. Предполагается, что банки смогут занимать у ЦБ рубли под залог ценных бумаг, сообщает «Росбалт» со ссылкой на материла агентства Bloomberg. В качестве обеспечения регулятор готов принимать только гособлигации.
Для проведения операций РЕПО будут напечатаны 1-1,5 триллиона рублей, утверждается в публикации. Источники Bloomberg говорят, что запуск печатного станка поможет залатать дыру в бюджете, возникшую из-за обвала цен на нефть и кризиса.
Экс-замминистра финансов Олег Вьюгин со своей стороны заявил, что президент РФ не хочет тратить средства Фонда национального состояния. Эмиссия поможет сохранить резервы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru