Новости за ночь: В Госдуме предложили принудительно лечить от алкоголизма

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовят поправки в КоАП и Уголовный кодекс, согласно которым будет усилен контроль за матерями, отцами и опекунами, осуждёнными за жестокое обращение с детьми. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Оксану Пушкину.

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Предполагается, что таких нарушителей поставят на специальный учёт в органах полиции, обяжут проходить специальные психологические курсы, отмечается в материале. Если выяснится, что нарушители при этом злоупотребляли алкоголем, их будут принудительно помещать в наркодиспансеры для лечения.

К разработке законопроекта депутатов подтолкнула череда трагических происшествий с детьми по вине нетрезвых родителей. В частности, отмечается недавний случай, когда пьяный крымчанин доверил шестилетнюю дочь ранее судимому за преступления на сексуальной почве, а тот изнасиловал и убил девочку.

По данным учёных из СПбГУ, более половины случаев жесткого обращения с детьми происходят при злоупотреблении алкоголем.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:АлкоголизмДетиГосдума
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