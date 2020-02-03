Адвокат: Повышение штрафов панацеей от шума по ночам не станет
Сами по себе штрафы за шум по ночам – действенная мера, но зафиксировать подобные нарушения довольно сложно, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани.
Депутаты Госдумы разработали пакет поправок в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые введут штрафы за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23 часов до 7 часов утра, пишут «Известия». Штраф для граждан составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, отмечается в материале. Если сейчас наказания за шум по ночам предусмотрены региональными документами, то новая инициатива пропишет правила на федеральном уровне.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что штрафы за подобные нарушения – весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.
«Как правило, источник шума непостоянный - он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры. Для этого нужно вызывать бригаду, которая осуществляет фиксацию нарушений в вечерний и ночной период времени. Всё это должно оцениваться в совокупности с составлением акта в присутствии должностного лица – участкового инспектора. Но участковый – тоже живой человек, который ночью выезжает в случае крайней необходимости», - отметил юрист.
Если вводить штрафы, то по дифференцированному принципу с усилением наказания при неоднократно повторяющихся нарушениях, полагает Маршани.
«Должны быть дифференцированные штрафы, в зависимости от периодичности шума, уровня шума, и в какой период времени. Если это период с 23 часов до 8 часов утра, то штраф должен быть значительный, который существенно бьёт по бюджету владельца квартиры, в которой происходит шум. И самое главное: правонарушитель должен понимать, что за повторное нарушение шкала будет повышаться, вплоть до изъятия предметов, с помощью которых осуществляется преступное посягательство на нарушение прав окружающих. Это могут быть как перфоратор, дрель или молоток, так и иной источник шума – например, если звук исходит из колонок», - объяснил адвокат.
Ранее Тимур Маршани, комментируя в эфире НСН другую инициативу о введении штрафов за шум по ночам, отмечал, что будет сложно унифицированно подвести норму под определенное время, поскольку в стране разные часовые пояса.
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