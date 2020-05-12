Власти Москвы пока не штрафуют за отсутствие масок и перчаток
Власти российской столицы пока не начали взимать штрафы за отсутствие масок и перчаток у граждан в общественных местах. Об этом рассказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, руководитель главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, пока с населением ведётся разъяснительная работа.
По оценке Данчикова, до трети москвичей масочный режим пока не соблюдают. Он призвал делать это везде, где положено согласно указу мэра. Официально с сегодняшнего дня во всех отрытых общественных местах мегаполиса введен режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты. Речь идёт об общественном транспорте, такси, магазинах, а также на рабочих местах.
Размер штрафа за нахождение в общественных местах столицы без маски составит 4 тысячи рублей, за то же самое в транспорте придётся раскошелиться на 5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- В Липецкой области приостановлен режим самоизоляции
- Власти Москвы пока не штрафуют за отсутствие масок и перчаток
- Перевозки российских авиакомпаний рухнули в апреле на 92%
- Арестован хозяин хосписа Красногорска, где в пожаре погибли 11 человек
- Портал госуслуг запустил сервис оформления выплат на детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru