Власти Москвы пока не штрафуют за отсутствие масок и перчаток

Власти российской столицы пока не начали взимать штрафы за отсутствие масок и перчаток у граждан в общественных местах. Об этом рассказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, руководитель главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, пока с населением ведётся разъяснительная работа.

По оценке Данчикова, до трети москвичей масочный режим пока не соблюдают. Он призвал делать это везде, где положено согласно указу мэра. Официально с сегодняшнего дня во всех отрытых общественных местах мегаполиса введен режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты. Речь идёт об общественном транспорте, такси, магазинах, а также на рабочих местах.

Размер штрафа за нахождение в общественных местах столицы без маски составит 4 тысячи рублей, за то же самое в транспорте придётся раскошелиться на 5 тысяч рублей.

