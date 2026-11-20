И Zivert, и Lida говорили, что делая такие шоу, «работают в минус». Коломенская вспомнила в этой связи канадского певца The Weeknd.

«Даже если конкретный концерт не окупается, он может стать инвестицией в дальнейшую карьеру артиста: укрепить его позиции на рынке, привлечь новую аудиторию и повысить интерес к следующим выступлениям. Большой сольный концерт – это не только способ заработать, но и возможность продемонстрировать масштаб артиста. Для западной сцены такая история не нова: например, в 2021 канадский исполнитель The Weeknd вложил дополнительные 7 млн долларов в организацию своего выступления в перерыве Super Bowl чтобы сделать шоу таким, каким он его задумал», - заключила собеседница НСН.

Промоутер Владимир Зубицкий ранее говорил «Радиоточке НСН», что минимальные затраты на стадионный концерт составляют 170–200 миллионов рублей.

