От Дмитриенко до Zivert: Почему концерты стоят сотни миллионов рублей
Масштаб площадки лишь частично определяет стоимость концерта, который может быть и стандартным, и вылиться в средневековое шоу с артистами Большого театра, сказала в эфире НСН Анастасия Коломенская.
Основными расходами артистов, дающих стадионные концерты, являются производство шоу и техническое оснащение площадки, объяснила в интервью НСН генеральный директор EventTech-платформы Ticketscloud Анастасия Коломенская.
Певица Zivert ранее говорила, что ее шоу на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге стоило 174 млн рублей, а на 33-тысячной «ВТБ Арене» в Москве - 180 млн рублей. Со своей стороны, музыкант Lida оценил свое шоу на 11-тысячной «Live Арене» в 30 млн рублей. Коломенская объяснила, что вместимость площадки - не главное.
«Вместимость площадки лишь частично определяет стоимость концерта. На стоимость концерта в первую очередь влияют масштаб постановки и сложность технического продакшена: один исполнитель дает стандартный концерт, а другой устраивает целый перформанс со световым шоу и сложным продакшеном. Например, для концерта Вани Дмитриенко, который прошел в августе этого года в Лужниках, на сцене выстроили целый средневековый замок, устроили фаер-шоу, разместили несколько огромных LED-экранов, а в перерывах между треками выступали артисты балета Большого театра. Такой уровень продакшена требует значительных вложений», - указала эксперт.
Она также указала главные статьи расходов музыкантов.
«Как правило, наибольшая часть бюджета уходит на технический продакшн и оснащение площадки, но распределение расходов может варьироваться в зависимости от концепции концерта. Первый блок расходов - техническое производство: сцена, звуковое оборудование, свет, экраны и спецэффекты. Второй блок - аренда самой площадки на несколько дней (для монтажа и демонтажа сцены) и обеспечение безопасности. Третий блок - продвижение концерта, четвертый – расходы на персонал, это звукорежиссеры, световики, монтажные бригады, хореографы, танцоры, музыканты (в случае выступлений с "живыми" инструментами). При этом работа персонала оплачивается не только в день концерта, но и во время подготовки к шоу. Ну и пятый блок – это логистика и проживание. В него входят транспортные расходы, включая перевозку оборудования и перемещение команды, а также оплата билетов, трансферов и проживания артистов и специалистов», - отметила гендиректор Ticketscloud.
И Zivert, и Lida говорили, что делая такие шоу, «работают в минус». Коломенская вспомнила в этой связи канадского певца The Weeknd.
«Даже если конкретный концерт не окупается, он может стать инвестицией в дальнейшую карьеру артиста: укрепить его позиции на рынке, привлечь новую аудиторию и повысить интерес к следующим выступлениям. Большой сольный концерт – это не только способ заработать, но и возможность продемонстрировать масштаб артиста. Для западной сцены такая история не нова: например, в 2021 канадский исполнитель The Weeknd вложил дополнительные 7 млн долларов в организацию своего выступления в перерыве Super Bowl чтобы сделать шоу таким, каким он его задумал», - заключила собеседница НСН.
Промоутер Владимир Зубицкий ранее говорил «Радиоточке НСН», что минимальные затраты на стадионный концерт составляют 170–200 миллионов рублей.
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