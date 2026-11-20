По его словам, разницу озвучат в начале января 2027-го. Первоначальный план на 2026-й составлял 400 тыс. машин, но в течение года его неоднократно корректировали с учетом ситуации на рынке.



Волжский автогигант рассчитывал, что продажи новых легковушек и легких коммерческих авто в РФ по итогам года достигнут 1,5 млн единиц. Однако теперь ожидают, что обстановка останется на уровне прошлого года, то есть в районе 1,4 млн.



Соколов добавил, что производственный план на 2027-й примут на совете директоров в середине декабря. При отсутствии резких изменений на авторынке объемы производства могут быть близки к первоначальным задачам на 2026-й.



Ранее «АвтоВАЗ» представил в Подмосковье новые кроссовер и седан.

