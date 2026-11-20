Выпуск автомобилей Lada в 2026 году превысит уровень 2025-го
Объем производства автомобилей на «АвтоВАЗе» в 2026 году превысит показатель 2025-го. Об этом журналистам в кулуарах Транспортной недели сообщил глава компании Максим Соколов, пишет ТАСС.
По его словам, разницу озвучат в начале января 2027-го. Первоначальный план на 2026-й составлял 400 тыс. машин, но в течение года его неоднократно корректировали с учетом ситуации на рынке.
Волжский автогигант рассчитывал, что продажи новых легковушек и легких коммерческих авто в РФ по итогам года достигнут 1,5 млн единиц. Однако теперь ожидают, что обстановка останется на уровне прошлого года, то есть в районе 1,4 млн.
Соколов добавил, что производственный план на 2027-й примут на совете директоров в середине декабря. При отсутствии резких изменений на авторынке объемы производства могут быть близки к первоначальным задачам на 2026-й.
Ранее «АвтоВАЗ» представил в Подмосковье новые кроссовер и седан.
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