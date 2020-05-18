Новости за ночь: Учёные назвали COVID-19 в России злее «зарубежных» аналогов

Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса COVID-19 оказался «эффективнее» своих вариаций в других частях света. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила профессор американской Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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С момента появления в Китае новый коронавирус насчитывает уже 30 штаммов, в Россию попал его «европейский» вариант, объясняют учёные. Его главное отличие в том, что он более заразен, а значит, распространяется быстрее. Кроме того, по словам Барановой, он организует большее количество бессимптомных носителей.

С этой точки зрения он «злее», однако в конечном счёте Россия благодаря ему быстрее достигнет популяционного иммунитета, полагает она.

К утру 17 мая в России были подтверждены 281,7 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. В последние дни доля бессимптомных носителей инфекции составляет 42-45%.

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ФОТО: pixabay.com
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