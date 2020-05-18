Новости за ночь: Учёные назвали COVID-19 в России злее «зарубежных» аналогов
Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса COVID-19 оказался «эффективнее» своих вариаций в других частях света. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила профессор американской Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
С момента появления в Китае новый коронавирус насчитывает уже 30 штаммов, в Россию попал его «европейский» вариант, объясняют учёные. Его главное отличие в том, что он более заразен, а значит, распространяется быстрее. Кроме того, по словам Барановой, он организует большее количество бессимптомных носителей.
С этой точки зрения он «злее», однако в конечном счёте Россия благодаря ему быстрее достигнет популяционного иммунитета, полагает она.
К утру 17 мая в России были подтверждены 281,7 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. В последние дни доля бессимптомных носителей инфекции составляет 42-45%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Для борьбы с COVID-19 Минобороны перебросит в Красноярский край военных
- Кадыров велел уволить медиков за жалобу на нехватку защитных масок
- Новости за ночь: Минздрав утвердил порядок выплат медикам, работающим с COVID-19
- Новости за ночь: В США рассказали о «морском монстре» России
- Новости за ночь: Учёные назвали COVID-19 в России злее «зарубежных» аналогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru