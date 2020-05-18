Новости за ночь: Минздрав утвердил порядок выплат медикам, работающим с COVID-19
Замглавы Минздрава Татьяна Семенова разослала в региональные органы здравоохранения письмо с разъяснением о том, как выплачивать медикам полагающиеся им за работу с больными коронавирусом COVID-19 средства. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
В письме, в частности, указано, что выплаты должны получить работники специализированных выездных бригад скорой помощи и их водители, а также медработники в стационарах. Предполагается, что выплата будет единовременной и полной, её размер не должен зависеть от количества смен и часов, если сотрудник отработал по установленному графику. Доплата положена всем, независимо от должности.
Больницы при этом имеют право самостоятельно определить структурные подразделения, работа в которых даёт право получать такие выплаты.
Минздрав поручил отсчитывать начисления от 12 апреля и выплачивать их в сроки выдачи зарплаты.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести ежемесячные доплаты на три месяца для медиков, работающих с коронавирусными больными. Врачи должны получать по 80 тысяч в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей. Однако во многих регионах медики получили значительно меньше, поскольку руководство считало отработанные часы. 16 мая кабмин утвердил отказ о расчёта доплат в привязке ко времени: теперь правительство требует платить медикам на основе самого факта работы с больными COVID-19.
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