Эпидемиолог назвал срок появления отечественной вакцины от коронавируса

В настоящее время проводятся доклинические испытания вакцины. Следующим этапом станет получения разрешения на клинические исследования на людях в Минздраве.

«Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца», — цитирует Гинцбурга Газета.ru

Ранее академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил,что российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции.

«В России из семи вариантов прототипов уже выбирают лучший. Важно, чтобы ее успели изготовить до того, как болезнь пойдет на спад. Тогда будет проходить «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, переболев легкой формой заболевания. Основные возражение оппонентов российских разработчиков – что в мире о наших препаратах ничего не знают. Но если так рассуждать, надо прекратить разработку и производство российских препаратов и покупать только импортные, со всеми их достоинствами и недостатками. Поэтому, наш ответ прост – у российских разработчиков есть четкая система доказательств их эффективности и десятки лет проведенных исследований. Это та редкая ситуация, когда российские исследователи оказались впереди. Сейчас за рубежом это направление стало активно развиваться.

Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке», — заявил ученый.











