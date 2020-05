Новости за ночь: В США рассказали о «морском монстре» России

Россия занимается созданием нового «морского монстра» - экраноплана А-050. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию американского издания We Are the Mighty.

В материале отмечается, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи, пишет Life.ru. Кроме того, сообщается, что судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь". Использование А-050 планируется начать в 2020 году, отмечают Известия.

При этом, РЕН ТВ напоминает, что о разработке военного экраноплана рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сентябре 2018 года.