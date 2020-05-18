Новости за ночь: В США рассказали о «морском монстре» России
Россия занимается созданием нового «морского монстра» - экраноплана А-050. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию американского издания We Are the Mighty.
В материале отмечается, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи, пишет Life.ru. Кроме того, сообщается, что судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь". Использование А-050 планируется начать в 2020 году, отмечают Известия.
При этом, РЕН ТВ напоминает, что о разработке военного экраноплана рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сентябре 2018 года.
Ранее НСН писала, что Россия провела испытание новой гиперзвуковой авиационной ракеты, она была запущена с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Этот вариант боеприпаса специально создается для моденизированной версии данного самолета Ту-22М3М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Данная ракета дополнит номенклатуру вооружения ракетоносца вместе с некоторыми другими новейшими авиационными средствами поражения. Гиперзвуковую ракету начали разрабатывать несколько лет назад. Уточняется, что она не относится к линейке ракет Х-32, имея особенные характеристики, которые не разглашаются.
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