Новости за ночь: В США рассказали о «морском монстре» России

Россия занимается созданием нового «морского монстра» - экраноплана А-050. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию американского издания We Are the Mighty.

В материале отмечается, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи, пишет Life.ru. Кроме того, сообщается, что судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь". Использование А-050 планируется начать в 2020 году, отмечают Известия.

При этом, РЕН ТВ напоминает, что о разработке военного экраноплана рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сентябре 2018 года.

Путин рассказал об уникальном российском оружии

Ранее НСН писала, что Россия провела испытание новой гиперзвуковой авиационной ракеты, она была запущена с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Этот вариант боеприпаса специально создается для моденизированной версии данного самолета Ту-22М3М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Данная ракета дополнит номенклатуру вооружения ракетоносца вместе с некоторыми другими новейшими авиационными средствами поражения. Гиперзвуковую ракету начали разрабатывать несколько лет назад. Уточняется, что она не относится к линейке ракет Х-32, имея особенные характеристики, которые не разглашаются.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева//ckbspk.ru
ТЕГИ:АрмияРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры