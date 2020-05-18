Новости за ночь: В России запланировали снизить размер накопительной пенсии

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило увеличить срок расчёта накопительной части пенсии с 258 месяцев до 264 месяцев со следующего года. На это число для расчёта ежемесячных выплат делится вся сумма накоплений, поэтому месячная сумма станет меньше, пишут «Известия».

По закону. Сенатор об индексации социальных пенсий

Например, при общей сумме в 100 тысяч рублей вышедший на пенсию гражданин получал бы ежемесячно 387 рублей, но из-за продления срока выплаты накоплений на шесть месяцев получит 378 рублей, подсчитали журналисты.

Как пояснили в Минтруде, решение увеличить расчётные сроки обусловлено статистикой Росстата, фиксирующей рост продолжительности жизни. На основании этих данных российские власти оценивают ожидаемую продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста в 16,86 лет для мужчин и в 26,56 лет для женщин.

Чиновники подчёркивают, что на размер накопительной пенсии не влияет на страховую пенсию. Срок выплат накопительных пенсий увеличивается повышают с 2016 года, с тех пор он вырос уже на 2,5 года.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:МинтрудПродолжительность ЖизниНакопительная Часть Пенсии
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