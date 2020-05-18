Новости за ночь: В России запланировали снизить размер накопительной пенсии
Министерство труда и соцзащиты РФ предложило увеличить срок расчёта накопительной части пенсии с 258 месяцев до 264 месяцев со следующего года. На это число для расчёта ежемесячных выплат делится вся сумма накоплений, поэтому месячная сумма станет меньше, пишут «Известия».
Например, при общей сумме в 100 тысяч рублей вышедший на пенсию гражданин получал бы ежемесячно 387 рублей, но из-за продления срока выплаты накоплений на шесть месяцев получит 378 рублей, подсчитали журналисты.
Как пояснили в Минтруде, решение увеличить расчётные сроки обусловлено статистикой Росстата, фиксирующей рост продолжительности жизни. На основании этих данных российские власти оценивают ожидаемую продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста в 16,86 лет для мужчин и в 26,56 лет для женщин.
Чиновники подчёркивают, что на размер накопительной пенсии не влияет на страховую пенсию. Срок выплат накопительных пенсий увеличивается повышают с 2016 года, с тех пор он вырос уже на 2,5 года.
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