Новости за ночь: В России запланировали снизить размер накопительной пенсии

Например, при общей сумме в 100 тысяч рублей вышедший на пенсию гражданин получал бы ежемесячно 387 рублей, но из-за продления срока выплаты накоплений на шесть месяцев получит 378 рублей, подсчитали журналисты.

Как пояснили в Минтруде, решение увеличить расчётные сроки обусловлено статистикой Росстата, фиксирующей рост продолжительности жизни. На основании этих данных российские власти оценивают ожидаемую продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста в 16,86 лет для мужчин и в 26,56 лет для женщин.

Чиновники подчёркивают, что на размер накопительной пенсии не влияет на страховую пенсию. Срок выплат накопительных пенсий увеличивается повышают с 2016 года, с тех пор он вырос уже на 2,5 года.

