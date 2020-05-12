Новости за ночь: Сильный иммунитет к COVID-19 нашли только у 8% переболевших

Исследование китайских учёных показали, что у 7-8% перенёсших коронавирус пациентов нет иммунитета к COVID-19: их организм справился с инфекцией за счёт выработки интерферонов, рассказала профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. У таких больных были только кашель и температура.

Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

Ещё у 7-8% формируется сильный и продолжительный иммунитет в COVID-19 с большим количеством антител, сообщила она РИА Новости. У остальных переболевших иммунитет слабее, у 40% довольно слабый, утверждает она. Кроме того, у части пациентов уровень антител падает уже в течение месяца, так что возникает риск повторного заражения, добавила Баранова.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что единственным способом предотвращения передачи коронавируса до появления вакцины является самоизоляция.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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