Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

По словам Дростена, исследование позволяет сделать вывод, что люди, ранее переболевшие другими типами коронавируса, могут иметь иммунитет к COVID-19.

В исследовании приняли участие люди, переболевшие COVID-19, и те, которые не имели контактов с зараженными. В итоге у 34% из последних были обнаружены T-клетки, которые противостоят COVID-19.

Исследование было проведено в лаборатории берлинской клиники Charite. По словам эксперта, результаты работы дают возможность предположить, что "пандемия завершится быстрее".

