Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дростена, исследование позволяет сделать вывод, что люди, ранее переболевшие другими типами коронавируса, могут иметь иммунитет к COVID-19.
В исследовании приняли участие люди, переболевшие COVID-19, и те, которые не имели контактов с зараженными. В итоге у 34% из последних были обнаружены T-клетки, которые противостоят COVID-19.
Исследование было проведено в лаборатории берлинской клиники Charite. По словам эксперта, результаты работы дают возможность предположить, что "пандемия завершится быстрее".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru