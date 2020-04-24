Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Дростена, исследование позволяет сделать вывод, что люди, ранее переболевшие другими типами коронавируса, могут иметь иммунитет к COVID-19.

В исследовании приняли участие люди, переболевшие COVID-19, и те, которые не имели контактов с зараженными. В итоге у 34% из последних были обнаружены T-клетки, которые противостоят COVID-19.

Исследование было проведено в лаборатории берлинской клиники Charite. По словам эксперта, результаты работы дают возможность предположить, что "пандемия завершится быстрее".

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ИсследованиеКоронавирус
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