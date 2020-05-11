Эпидемиолог допустил новые вспышки коронавируса из-за нарушителей самоизоляции

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН согласился с предположением, что в регионах с большим числом нарушителей могут произойти вспышки заболеваемости.

«Ограничения для того и вводятся, что уменьшить вероятность, возможность передачи инфекции. Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие 10 дней будет увеличение заболеваемости», - отметил он.

Эпидемиолог при этом подчеркнул, что говорить о вспышке по всей России нельзя — нет математической модели, учитывавшей бы различные факторы вплоть до транспортных потоков.

«Нарушение режима самоизоляции остаётся главной угрозой для распространения коронавируса до тех пор, пока не будет вакцины. Тогда будет другая эпидемиологическая обстановка и другие возможности. Пока не будет вакцины, самоизоляция — единственный способ предотвращения передачи», - добавил Гинцбург.

Дагестан занимает пятое место среди субъектов РФ по числу подтверждённых случаев нового коронавируса (2653), Краснодарский край на седьмом месте (1929 заболевших). В списке с огромным отрывом лидирует Москва (109,7 тысячи случаев на утро 11 мая). По данным начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, в последнюю неделю апреля в городе ежедневно составляли 1,4 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции. За первые четыре дня майских праздников общее число таких протоколов составило 6 тысяч, передаёт ТАСС. 9 мая в Москве отмечен самый низкий показатель за весь период — всего 990 протоколов.

