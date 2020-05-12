Новости за ночь: Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки во время самоизоляции

Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко после появления в Сети видео, на котором чиновница запечатлена на турбазе неподалёку от Абрау-Дюрсо во время действующего в регионе режима самоизоляции.

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Автор видео за кадром утверждает, что всё происходит 10 мая. На парковке у базы отдыха — больше 10 автомобилей, на внутренней территории много людей без масок, в их числе Демченко. Отдыхающие жарят шашлыки.

«А байкеров наказывают за то, что они где-то в лесу собрались», - говорит автор видео.

Дьяченко отреагировал быстро. В день публикации видео он на своей странице в «Инстаграме» написал, что вице-мэр уволена за неподобающее поведение.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти», - подчеркнул глава города.

Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлён до 23 мая. В регионе уже более 2 тысяч заразившихся коронавирусом COVID-19. По данным МВД, Краснодарский край входит в число лидеров по количеству протоколов, составленных за нарушение самоизоляции.

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