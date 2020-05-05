Новости за ночь: Россияне на самоизоляции в 2,5 раза чаще жалуются на насилие
Число обращений от жертв насилия, в том числе в семье, в апреле выросло в 2,5 раза по сравнению с мартом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на данные некоммерческих организаций. Если в марте таких жалоб было 6054, то в апреле — уже более 13 тысяч, говорят правозащитники.
По данным РИА Новости, кризисные центры для женщин сейчас получают обращения с просьбами о помощи в период ограничений и сообщения от жертв насилия, связанные с самоизоляцией.
Обращения на горячую линию омбудсмена пока не массовые, отметила Москалькова. По её мнению, это может объясняться страхом подвергнуться насилия из-за обращения.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что жертвами насилия в условиях карантина могут стать не только взрослые, но и дети.
«Речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - отметил он.
Психолог считает, что в условиях самоизоляции можно избегать конфликтов, если давать друг другу возможность немного порелаксировать — на время оставлять человека наедине со своими мыслями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 5 мая:
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Спирин рассказал о проедании сбережений в самоизоляции
- Число жертв COVID-19 в Москве превысило 800 человек
- Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем штатно сел в Шереметьеве
- Новости за ночь: Кремлёвский шеф-повар рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина
- Новости за ночь: У Зеленского потребовали заменить представителей ЛНР и ДНР на переговорах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru