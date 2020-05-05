Новости за ночь: Россияне на самоизоляции в 2,5 раза чаще жалуются на насилие

По данным РИА Новости, кризисные центры для женщин сейчас получают обращения с просьбами о помощи в период ограничений и сообщения от жертв насилия, связанные с самоизоляцией.

Обращения на горячую линию омбудсмена пока не массовые, отметила Москалькова. По её мнению, это может объясняться страхом подвергнуться насилия из-за обращения.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что жертвами насилия в условиях карантина могут стать не только взрослые, но и дети.

«Речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - отметил он.

Психолог считает, что в условиях самоизоляции можно избегать конфликтов, если давать друг другу возможность немного порелаксировать — на время оставлять человека наедине со своими мыслями.