Новости за ночь: Россияне на самоизоляции в 2,5 раза чаще жалуются на насилие

Число обращений от жертв насилия, в том числе в семье, в апреле выросло в 2,5 раза по сравнению с мартом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на данные некоммерческих организаций. Если в марте таких жалоб было 6054, то в апреле — уже более 13 тысяч, говорят правозащитники.

Режим самоизоляции оказался ловушкой для жертв домашнего насилия

По данным РИА Новости, кризисные центры для женщин сейчас получают обращения с просьбами о помощи в период ограничений и сообщения от жертв насилия, связанные с самоизоляцией.

Обращения на горячую линию омбудсмена пока не массовые, отметила Москалькова. По её мнению, это может объясняться страхом подвергнуться насилия из-за обращения.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что жертвами насилия в условиях карантина могут стать не только взрослые, но и дети.

«Речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - отметил он.

Психолог считает, что в условиях самоизоляции можно избегать конфликтов, если давать друг другу возможность немного порелаксировать — на время оставлять человека наедине со своими мыслями.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:самоизоляцияДомашнее Насилие
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