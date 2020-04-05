Психолог назвал самоизоляцию возможной причиной убийства в Рязанской области

Накануне, 4 апреля в посёлке Елатьма в Рязанской области произошла стрельба на бытовой почве. Следователи выяснили, что между задержанным и убитыми завязалась словесная перепалка. Подозреваемый вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание молодым людям, которые во дворе громко общались. Произошел словесный конфликт.

Мужчина взял ружье, вышел из квартиры во двор дома и выстрелами из оружия убил четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН спрогнозировал рост агрессии у людей на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Пока не прошла экспертиза, связывать случай в Рязанской области с коронавирусам я бы не стал. Может быть этот человек сошел с ума? Я сразу говорил, что агрессия, в мягкой форме - это раздражительность, на фоне карантина будут расти. Возможны эксцессы», - считает эксперт.

Сергей Ениколопов предупредил также об увеличении случаев семейного насилия из-за отсутствия навыка постоянного совместного проживания на закрытой территории.

«В условиях карантина у нас должны подняться показатели по таким формам насилия как семейное. Причем, речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - заявил собеседник НСН.