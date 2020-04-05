Психолог назвал самоизоляцию возможной причиной убийства в Рязанской области
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН предположил рост семейного насилия на фоне коронавируса.
Накануне, 4 апреля в посёлке Елатьма в Рязанской области произошла стрельба на бытовой почве. Следователи выяснили, что между задержанным и убитыми завязалась словесная перепалка. Подозреваемый вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание молодым людям, которые во дворе громко общались. Произошел словесный конфликт.
Мужчина взял ружье, вышел из квартиры во двор дома и выстрелами из оружия убил четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН спрогнозировал рост агрессии у людей на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Пока не прошла экспертиза, связывать случай в Рязанской области с коронавирусам я бы не стал. Может быть этот человек сошел с ума? Я сразу говорил, что агрессия, в мягкой форме - это раздражительность, на фоне карантина будут расти. Возможны эксцессы», - считает эксперт.
Сергей Ениколопов предупредил также об увеличении случаев семейного насилия из-за отсутствия навыка постоянного совместного проживания на закрытой территории.
«В условиях карантина у нас должны подняться показатели по таким формам насилия как семейное. Причем, речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - заявил собеседник НСН.
По мнению психолога, самый простой способ избегать конфликтов во время самоизоляции – оставить другого человека в покое.
«Сейчас психологи много техник и тренингов предлагают, в том числе медитацию. Самое простое – договориться, чтобы каждые 15-20 минут один другому давал возможность посидеть спокойно и никто никого не теребит. Не нужно все время приставать к окружающим, сейчас – это семья и близкие. Должна быть хоть какая-то приватность. Она не может быть достигнута тем, что человек куда-то выйдет. Но, например, когда человек выходит на балкон покурить, не надо его в этот момент грузить еще какими-то замечаниями. Человек задумался – тоже не нужно теребить. Нужно давать возможность немножечко релаксировать», - рекомендовал Ениколопов.
Ранее клинический психолог Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, как домашние питомцы влияют на психологическое состояние людей на карантине.
«Если человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией и уже не важно, кто это – попугай, кошка, собака или морская свинка. Нужно сейчас искать возможности во всём, что нас окружает. Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей и поэтому у них сил не хватает искать их присутствие» - рассказал психолог.
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