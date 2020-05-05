Новости за ночь: Кремлёвский шеф-повар рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина

По его словам, Леонид Брежнев любил дичь, особенно уток с охоты в Завидово, а вот Михаил Горбачёв дичь никогда не ел — мог съесть только филе утки или индейки, если это была специально выращенная птица.

Первый президент России Борис Ельцин, по выражению Галкина, был всеядным, ноне очень любил морские деликатесы. Их он мог отведать в зарубежной командировке, но это обговаривалось заранее. Жена Ельцина морепродукты не ела.

Говоря о вкусах нынешнего президента РФ Владимира Путина, Галкин заявил, что «тут ничего сверхъестественного». Глава государства любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может съесть и кусочек рыбы, отметил шеф-повар.