Новости за ночь: Вступил в силу закон о запрете алкобаров в жилых домах
Со вторника, 5 мая, в России вступает в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий закон был принят Советом Федерации 17 апреля, 24 апреля его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, региональные власти наделяются правом вводить дополнительные ограничения, касающиеся продажи алкоголя в заведениях площадью менее 20 квадратных метров, вплоть до полного запрета торговать спиртными напитками в них.
Закон направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам.
Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку законопроекта. По его мнению, важнее всего спокойствие жильцов домов, в которых располагаются подобные заведения. При этом ресторатор выразил надежду на дифференцированный подход к заведениям общепита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru