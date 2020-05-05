Новости за ночь: Вступил в силу закон о запрете алкобаров в жилых домах

Соответствующий закон был принят Советом Федерации 17 апреля, 24 апреля его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, региональные власти наделяются правом вводить дополнительные ограничения, касающиеся продажи алкоголя в заведениях площадью менее 20 квадратных метров, вплоть до полного запрета торговать спиртными напитками в них.

Закон направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку законопроекта. По его мнению, важнее всего спокойствие жильцов домов, в которых располагаются подобные заведения. При этом ресторатор выразил надежду на дифференцированный подход к заведениям общепита.







