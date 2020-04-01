Режим самоизоляции оказался ловушкой для жертв домашнего насилия

«На сегодняшний день мы наблюдаем незначительный рост обращений, связанных с домашним насилием, но мы только в начале режима самоизоляции. Как обычно происходит процесс спасения от домашнего тирана? Именно в тот момент, когда его нет дома, чтобы успеть собрать вещи и сбежать. Что же будет сейчас в период, когда нельзя особо выйти из дома, сложно представить. На Западе, насколько мне известно, уже придумали специальные коды, с помощью которых жертва насилия может завуалированно сообщить соседям или продавцам в магазине о своей проблеме. В России, скорее всего, тоже придется создавать что-то подобное. Мы столкнулись с ситуацией, когда жертве станет сложно выбраться из дома», - добавила она.

Режим домашней самоизоляции объявлен в 51 регионе России. Согласно действующим ограничениям, жителям разрешено покидать свои дома лишь для того, чтобы отправиться в аптеку, ближайший магазин за покупками, для получения экстренной медицинской помощи, с целью выгула собак возле дома, а также для того, чтобы вынести мусора или отправится на работу.

