Режим самоизоляции оказался ловушкой для жертв домашнего насилия
Директор кризисного центра в эфире НСН рассказала, как можно помочь человеку сообщить о действиях домашнего тирана.
Службы спасения в Европе и Азии фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии — во Франции на 30%, а в Китае — втрое. Правозащитники ждут усугубления проблемы и в России, с той лишь разницей, что жалобы появятся уже после окончания карантина.
Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова, рассказала НСН, что карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему.
«На сегодняшний день мы наблюдаем незначительный рост обращений, связанных с домашним насилием, но мы только в начале режима самоизоляции. Как обычно происходит процесс спасения от домашнего тирана? Именно в тот момент, когда его нет дома, чтобы успеть собрать вещи и сбежать. Что же будет сейчас в период, когда нельзя особо выйти из дома, сложно представить. На Западе, насколько мне известно, уже придумали специальные коды, с помощью которых жертва насилия может завуалированно сообщить соседям или продавцам в магазине о своей проблеме. В России, скорее всего, тоже придется создавать что-то подобное. Мы столкнулись с ситуацией, когда жертве станет сложно выбраться из дома», - добавила она.
Режим домашней самоизоляции объявлен в 51 регионе России. Согласно действующим ограничениям, жителям разрешено покидать свои дома лишь для того, чтобы отправиться в аптеку, ближайший магазин за покупками, для получения экстренной медицинской помощи, с целью выгула собак возле дома, а также для того, чтобы вынести мусора или отправится на работу.
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