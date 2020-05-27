Новости за ночь: Роспотребнадзор предупредил об осложнениях COVID-19 у курильщиков
Курение сигарет и употребление других табачных изделий повышает риск заражения новым коронавирусом через рот, а также осложняет борьбу организма с этим респираторным заболеванием. Соответствующее предупреждение на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор.
В сообщении утверждается, что у курильщиков коронавирус COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Вдыхающие вторичный табачный дым люди столь же уязвимы к заражению, считают в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, каждый четвёртый (27%) житель европейской части России употребляет табак.
Ранее с аналогичными заявлениями выступали в Минздраве. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн тогда отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru