Новости за ночь: Роспотребнадзор предупредил об осложнениях COVID-19 у курильщиков

Курение сигарет и употребление других табачных изделий повышает риск заражения новым коронавирусом через рот, а также осложняет борьбу организма с этим респираторным заболеванием. Соответствующее предупреждение на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор.

У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета

В сообщении утверждается, что у курильщиков коронавирус COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Вдыхающие вторичный табачный дым люди столь же уязвимы к заражению, считают в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, каждый четвёртый (27%) житель европейской части России употребляет табак.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали в Минздраве. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн тогда отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:РоспотребнадзорКурениеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры