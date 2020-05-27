Новости за ночь: Российские миллиардеры разбогатели в период пандемии COVID-19
Богатейшие бизнесмены России стали ещё богаче за последние два месяца, выяснил журнал Forbes. В качестве точки отсчёта взяли 18 марта: тогда уже было официально объявлено о пандемии коронавируса, цены на нефть опустились ниже $30, а фондовые рынки переживали сильнейшее падение, однако затем рынок перешёл к восстановлению.
С тех пор состояние в России стало на два долларовых миллиардера больше: в список попали глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталия Орлова и председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдееев. Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров выросло на на $62 миллиарда, до $454 миллиардов, говорится в материале.
Миллиардеры из топ-5 по версии Forbes увеличили своё состояние на $22,6 миллиарда. Больше всех разбогател лидер списка, основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (+$6,4 миллиарда). Председатель правления «Новатэка»Леонид Михельсон стал богаче на $5,4 миллиарда, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — на $5,6 миллиарда, совладелец НЛМК Владимир Лисин — на $2,9 миллиарда, президент «Северстали» Алексей Мордашов — на $2,3 миллиарда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru