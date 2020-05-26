У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета

Она отметила, что речь идет о людях, которые переболели коронавирусом в легкой форме. В результате у них, возможно, не сформировалось нужное количество антител для формирования устойчивого иммунитета.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале бесплатного тестирования в Москве на наличие антител к COVID-19. Градоначальник отметил, что тест будет проводиться путем иммуноферментного анализа, передает Москва 24.



Отметим, что сегодня Россия поставила антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от болезни умерли 174 человека, всего с начала пандемии — 3807 пациента.



Согласно представленной сегодня официальной статистике Минздрава, в стране от коронавируса умер 101 медик, однако эта цифра актуальна по состоянию на 22 мая.

