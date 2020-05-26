У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
Граждане, которые переболели коронавирусной инфекцией, далеко не всегда приобретают иммунитет к болезни. Об этом заявила экс-министр здравоохранения России, ныне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Она отметила, что речь идет о людях, которые переболели коронавирусом в легкой форме. В результате у них, возможно, не сформировалось нужное количество антител для формирования устойчивого иммунитета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале бесплатного тестирования в Москве на наличие антител к COVID-19. Градоначальник отметил, что тест будет проводиться путем иммуноферментного анализа, передает Москва 24.
Отметим, что сегодня Россия поставила антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от болезни умерли 174 человека, всего с начала пандемии — 3807 пациента.
Согласно представленной сегодня официальной статистике Минздрава, в стране от коронавируса умер 101 медик, однако эта цифра актуальна по состоянию на 22 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями
- У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
- СМИ: День парада Победы 24 июня сделают выходным
- Минфин объявил о начале выплат на детей с 1 июня
- Кадыров впервые появился на публике после слухов о заражении коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru