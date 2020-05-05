В Минздраве рассказали о смертельной опасности курения во время пандемии COVID-19

Курение во время пандемии коронавирусной инфекции может стать смертельно опасной привычкой. Как пишет РИА Новости, об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн. Он подчеркнул, что употребление табачной продукции любыми способами опасно, а в ситуации с распространением коронавирусной инфекции – смертельно, поскольку у курильщиков снижается иммунитет.

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В начале апреля НСН писала, что эксперты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо в США назвали курение фактором, который влияет на риск заражения коронавирусом. В свою очередь, отказ от пагубной привычки существенно повышает шансы на сопротивляемость организма.

Ученые считают, что курение вредит естественной защите организма от целого ряда вирусов и бактерий, сообщает сайт издания MedicalXpress.

Согласно статистике из Китая, смертность от коронавируса в КНР в среднем составляла 2%, однако в случаях, когда течение болезни отягощалось проблемами с легкими, что, в свою очередь, чаще всего было связано с курением, смертность возрастала в три раза.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:МинздравПандемияКоронавирусКурение
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