В Минздраве рассказали о смертельной опасности курения во время пандемии COVID-19

В начале апреля НСН писала, что эксперты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо в США назвали курение фактором, который влияет на риск заражения коронавирусом. В свою очередь, отказ от пагубной привычки существенно повышает шансы на сопротивляемость организма.



Ученые считают, что курение вредит естественной защите организма от целого ряда вирусов и бактерий, сообщает сайт издания MedicalXpress.



Согласно статистике из Китая, смертность от коронавируса в КНР в среднем составляла 2%, однако в случаях, когда течение болезни отягощалось проблемами с легкими, что, в свою очередь, чаще всего было связано с курением, смертность возрастала в три раза.









