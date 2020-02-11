Новости за ночь: Прибавку к зарплате в этом году получили только 8% россиян
Лишь 8% россиян получили прибавку к зарплате в наступившем году. Об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». По мнению экспертов, основная причина отсутствия индексаций — недостаточные темпы экономического роста.
Однако, как пишут «Известия», некоторого улучшения ситуации можно ожидать во втором полугодии 2020-го. При этом опрос работодателей показал, что 25% планируют повысить зарплаты сотрудникам. У 35% таких планов не было. Также выяснилось, что довольны своей зарплатой только 19% опрошенных работников.
Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой в стране насчитывается более 1,1 млн вакансий, что выше рекорда трехлетней давности.
Такой низкий интерес граждан к существующим вакансиям профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям.
«Часть вакансий связана с тем, что предложение не успевает за новыми проектами, за новыми профессиями и так далее. Это объективная вещь. Но значительная часть вакансий– это низкооплачиваемая работа», - заявила она.
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