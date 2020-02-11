Новости за ночь: Прибавку к зарплате в этом году получили только 8% россиян

Лишь 8% россиян получили прибавку к зарплате в наступившем году. Об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». По мнению экспертов, основная причина отсутствия индексаций — недостаточные темпы экономического роста.

Однако, как пишут «Известия», некоторого улучшения ситуации можно ожидать во втором полугодии 2020-го. При этом опрос работодателей показал, что 25% планируют повысить зарплаты сотрудникам. У 35% таких планов не было. Также выяснилось, что довольны своей зарплатой только 19% опрошенных работников.