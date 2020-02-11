Новости за ночь: Поправки о расширении программы маткапитала внесли в Госдуму

Как ранее уточнял ТАСС, поправка поступила в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Изменения вносятся в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он дал 15 января в своем обращении к Федеральному Собранию. Предложенная поправка распространит действие программы маткапитала на семьи, в которых появляется первый ребёнок – им будут выплачивать по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей предусмотрены выплаты по 616617 рублей.

Государственная программа маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты индексировались на уровень инфляции до 2016 года, затем эта практика была приостановлена до 2020 года.