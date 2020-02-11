Новости за ночь: Поправки о расширении программы маткапитала внесли в Госдуму
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Как ранее уточнял ТАСС, поправка поступила в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Изменения вносятся в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он дал 15 января в своем обращении к Федеральному Собранию. Предложенная поправка распространит действие программы маткапитала на семьи, в которых появляется первый ребёнок – им будут выплачивать по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей предусмотрены выплаты по 616617 рублей.
Государственная программа маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты индексировались на уровень инфляции до 2016 года, затем эта практика была приостановлена до 2020 года.
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