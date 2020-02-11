Новости за ночь: Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса

Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса. Его убьет тепло По мнению американского лидера, весной вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пойдет на спад. Скорее всего, это произойдет в апреле, сказал глава Белого дома во время встречи с американскими губернаторами.

Трамп также отметил, что у США «хорошее положение» для борьбы с болезнью. Президент отметил, что, по последним данным, в Соединенных Штатах всего 13 инфицированных.

Между тем, в Китае, как пишет Газета.ру, число заразившихся превысило 42 тысячи человек. Жертвами короновируса стали более тысячи человек.