Новости за ночь: Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса

11 февраля 202007:29

Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса. Его убьет тепло По мнению американского лидера, весной вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пойдет на спад. Скорее всего, это произойдет в апреле, сказал глава Белого дома во время встречи с американскими губернаторами.

Трамп также отметил, что у США «хорошее положение» для борьбы с болезнью. Президент отметил, что, по последним данным, в Соединенных Штатах всего 13 инфицированных.

Между тем, в Китае, как пишет Газета.ру, число заразившихся превысило 42 тысячи человек. Жертвами короновируса стали более тысячи человек.

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Из-за распространения китайского коронавируса по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в России создадут стратегический запас медицинских масок. В эфире НСН публицист Анатолий Вассерман назвал эту меру правильной.

«На мой взгляд, совершенно разумная мера. Медицинские маски - товар не скоропортящийся. Его можно запасать в любых количествах. Кроме того, это неплохое средство борьбы со спекулянтами, взвинчивающими цены при любом намеке на дефицит», – заявил Анатолий Вассерман.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусДональд Трамп