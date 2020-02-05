Работодателя хотят наказывать за невыплату зарплаты 10-ю годами тюрьмы

Руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем за два месяца хотят ужесточить наказание. С таким поручением к Следственному комитету и МВД обратилась правительственная комиссия, пишут «Известия».

По данным издания, задержка выплаты зарплаты сотрудникам будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые предполагается ввести наказание от пяти до 10 лет тюрьмы, отмечает РЕН ТВ.