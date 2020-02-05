Работодателя хотят наказывать за невыплату зарплаты 10-ю годами тюрьмы

5 февраля 202010:41

Руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем за два месяца хотят ужесточить наказание. С таким поручением к Следственному комитету и МВД обратилась правительственная комиссия, пишут «Известия».

По данным издания, задержка выплаты зарплаты сотрудникам будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые предполагается ввести наказание от пяти до 10 лет тюрьмы, отмечает РЕН ТВ.

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Согласно существующему законодательству, за частичную невыплату жалования, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении более трех месяцев руководителю организации грозит до года лишения свободы, а за полную невыплату свыше двух месяцев — до трех лет, напоминает Ura.ru. В качестве наказаний также предусмотрены штрафы, общественные работы и дисквалификация.

Ранее доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН заявил о справедливых притязаниях россиян на более высокую зарплату, но вместе с тем отмечал невозможность это осуществить.

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ФОТО: pixabay.com
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