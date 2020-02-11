Новости за ночь: Американского генерала встревожили манёвры российских спутников
Командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил о «необычных и вызывающих обеспокоенность» манёврах российских спутников. В интервью изданию Time он рассказал, что два российских аппарата сблизились с американским разведывательным спутником стоимостью в несколько миллиардов долларов, передает RT.
Максимальное сближение произошло на расстоянии 160 километров.
Реймонд считает, что подобный манёвр мог создать опасную ситуацию. Власти США выразили Москве озабоченность по поводу перемещений российских спутников по дипломатическим каналам.
В материале говорится о российском спутнике «Космос-2542» и отделившемся от него малом спутнике, которые сблизились с американским аппаратом USA-245. Как отмечает РИА ФАН, запущенный в ноябре 2019 года «Космос-2542» должен вести съёмки поверхности Земли при помощи оптической аппаратуры, а также следить за состоянием российских спутников.
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