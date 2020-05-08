Либо вакцина, либо лекарство

Часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в России до появления вакцины против вируса или до окончания пандемии. Такое заявление Анна Попова сделала на совещании с членами думкой фракции «Единой России». Она призвала вместе с бизнесом изменить правила дальнейшей жизни, возможно, до конца года:

«Никуда мы от этого вируса уже не денемся», - сказала Попова.

Полное снятие ограничений будет возможно только тогда, когда будет вакцина, - передал слова главы Роспотребнадзора первый замглавы фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, принимавший участие в видеовстрече с главой Роспотребназдора. Он добавил, что, по словам Поповой, даже после завершения третьего этапа выхода из самоизоляции, все равно придется придерживаться ряда ограничений.

В России разрабатываются сразу несколько вариантов вакцины против коронавируса нового типа, пришедшего из Китая. Все они включены в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения. Шесть из них разрабатываются научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, одну - питерский НИИ вакцин и сывороток и еще две – частная компания. Как заявлял на днях глава Минздрава Михаил Мурашко, российские ученые уже получили первые положительные результаты в разработке вакцины от коронавируса.

Внесла глава Роспотребнадзора на видеовстрече с депутатами и ясность в вопрос о том, нужно ли носить маску или нет: маску носить нужно, - передал участник мероприятия слова Анны Поповой. Вопрос этот актуален для жителей теперь уже большинства российских регионов, где уже введен или начнет действовать в ближайшие дни режим обязательного ношения масок и перчаток под угрозой крупных штрафов. Так, с 12 мая в Москве и Подмосковье посетить магазин, аптеку или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках. Как предупредили в столичной мэрии, за первое нарушение этого режима штраф составит 4 тысячи рублей, при повтором – уже 5 тысяч.

Во что режим обязательного ношения масок и перчаток обойдется среднестатистическому жителю столичной агломерации, подсчитал РБК. К примеру, работающему жителю столицы, который едет на работу в общественном транспорте, понадобится около четырех масок в день. То есть при работе пять дней в неделю за месяц он потратит на маски более 2 тысяч рублей, исходя из их средней стоимости 30 рублей за штуку.

Это – без учета стоимости перчаток. Но без них тоже никуда. С 12 мая в Москве и области обязательно ношение и масок и перчаток. Как заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, «если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет».

