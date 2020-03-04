Новости за ночь: Названа категория людей, которых почти не поражает коронавирус

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Дети и подростки крайне редко заражаются коронавирусом нового типа Covid-2019, свидетельствуют данные статистики по 70 тысячам случаев инфицирования в Китае. На детей до девяти лет и подростков до 19 лет приходится только по 1% от общего числа заражённых, пишут «Известия».
Как объяснила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, подростки лучше защищены от коронавируса из-за особенностей иммунной системы. С годами иммунитет ослабевает, поэтому коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. «Отягощающим» фактором является наличие хронических заболеваний: у детей их меньше.
В то же время российские учёные призывают не спешить с выводами относительно того, представляет ли коронавирус Covid-2019 опасность для детей. Данных пока недостаточно, подчёркивают специалисты.
По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 93 тысячи. За пределами Китая ситуация хуже всего в Южной Корее (5,3 тысячи заболевших), Италии (2,5 тысячи) и Иране (2,3 тысячи).
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