Новости за ночь: Названа категория людей, которых почти не поражает коронавирус

Как объяснила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, подростки лучше защищены от коронавируса из-за особенностей иммунной системы. С годами иммунитет ослабевает, поэтому коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. «Отягощающим» фактором является наличие хронических заболеваний: у детей их меньше.

В то же время российские учёные призывают не спешить с выводами относительно того, представляет ли коронавирус Covid-2019 опасность для детей. Данных пока недостаточно, подчёркивают специалисты.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 93 тысячи. За пределами Китая ситуация хуже всего в Южной Корее (5,3 тысячи заболевших), Италии (2,5 тысячи) и Иране (2,3 тысячи).

