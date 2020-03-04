Онищенко опроверг существование защищенных от коронавируса категорий

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.

«В Китае двое детей, родившихся через кесарево сечение от больных коронавирусом женщин, заболели в первые же часы жизни. Появились данные китайских и американских исследователей о том, что в лёгких плода ещё в утробе матери находили ткани, свидетельствующие о том, что вирус проник в организм плода. То есть ещё до рождения произошло трансплацентарное заражение. На 30-ый час жизни эти дети уже имели клиническую картину с данными о коронавирусной инфекции! Если это действительно так, нельзя говорить о том, что дети имеют какую-то специфическую защиту от коронавируса», - объяснил Онищенко.

По словам экс-главы Роспотребнадзора, в случае с Китаем малое количество случаев заражения детей объясняется введением жёстких мер.

«Здесь в определённой мере сработали те меры, которые были предприняты в Китае. Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. В репортажах из Китая о коронавирусе я нигде не видел детей! Это свидетельствует о дисциплине китайского народа. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.

Вместе с тем, выводы о подверженности детей риску заболеть коронавирусом делать рано - требуются дополнительные наблюдения и изучения, согласен Онищенко.

Данные о небольшом проценте заболевших детей в странах с небольшим количеством случаев заражения не показательны, а в странах с крупными вспышками детальная статистика не приводится, констатировал Онищенко. По его мнению, подобные случаи есть, но они протекают в лёгкой форме.

В России пока зафиксированы шесть случаев заболевания Covid-2019: у двух китайцев, приехавших из Китая, у трёх эвакуированных с круизного судна Diamond Princess россиян и москвича, вернувшегося из Италии. Кроме того, двое российских велогонщиков заразились в ОАЭ.

