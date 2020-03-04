Новости за ночь: В барах в жилых домах решили ограничить время продажи алкоголя
Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению проект закона, который ограничивает продажу алкогольной продукции в местах общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Предполагается, что алкоголь нельзя будет продавать в подобных кафе и барах с 23:00 до 8:00. Регины смогут ужесточить эти правила и вовсе запретить продажу спиртных напитков в таких заведениях, сообщает RT.
По словам Хинштейна, работа над поправками будет завершена до конца марта, передает Ura.ru.
Законопроект в первом чтении был принят нижней палатой в сентябре 2019 года, напоминает РИА ФАН. Так или иначе, после принятия законопроекта люди меньше пить не станут, заявил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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