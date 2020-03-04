Новости за ночь: Способное достроить «Северный поток-2» судно движется к Египту

«Академик Черский» принадлежит «Газпрому». По оценкам экспертов, только это судно способно достроить газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море после того, как швейцарский подрядчик Allseas отказался от продолжения работ из-за угрозы американских санкций.

«Черский» вышел из порта Находки 9 февраля. Предполагалось, что судно пройдёт через Сингапур, затем – через столицу Шри-Ланки, Коломбо.

