Новости за ночь: Минобороны сообщило о смешении постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и дислокация террористов слились в сирийском Идлибе в единое целое. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков напомнил, что это нарушает соглашения России и Турции, которые были достигнуты в Сочи в 2018 году, пишут «Известия». Согласно им Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 километров.
Вместо этого террористические группировки, запрещенные в России - «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Динм» - оказались на севере у границ Турции и фактически срослись с постами турецкой армии.
Из-за невыполнения Анкарой своих обязательств атаки на российскую базу Хмеймим в Сирии стали ежедневными, передает RT слова Конашенкова.
Востоковед Андрей Чупрыгин в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что есть надежда, что после встречи лидеров Турции и России в Москве 5 марта будет объявлено о перемирии на севере Сирии. По его словам, задача Эрдогана – сохранить лицо.
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