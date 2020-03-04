Новости за ночь: Минобороны сообщило о смешении постов Турции и террористов в Идлибе

Вместо этого террористические группировки, запрещенные в России - «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Динм» - оказались на севере у границ Турции и фактически срослись с постами турецкой армии.

Из-за невыполнения Анкарой своих обязательств атаки на российскую базу Хмеймим в Сирии стали ежедневными, передает RT слова Конашенкова.

Востоковед Андрей Чупрыгин в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что есть надежда, что после встречи лидеров Турции и России в Москве 5 марта будет объявлено о перемирии на севере Сирии. По его словам, задача Эрдогана – сохранить лицо.



