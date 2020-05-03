Попова пригрозила ужесточением мер, если «начнём нарушать»
Решение о снятии ограничений, введённых в России для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, может быть принято по оценке эпидемической ситуации, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если в период майских праздников россияне не будут нарушать режим самоизоляции, есть надежда, что ряд ограничений снимут, отметила она.
«Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть», - цитирует Попову «Интерфакс».
В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить для регионов рекомендации по поэтапному снятию ограничений после 11 мая. Однако в последние дни показатель суточного прироста заболеваемости в России бьёт рекорды. К утру 3 мая он достиг 10633 новых подтверждённых случаев, всего выявлено 134,6 тысячи случаев заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru