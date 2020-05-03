Попова пригрозила ужесточением мер, если «начнём нарушать»

«Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть», - цитирует Попову «Интерфакс».

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить для регионов рекомендации по поэтапному снятию ограничений после 11 мая. Однако в последние дни показатель суточного прироста заболеваемости в России бьёт рекорды. К утру 3 мая он достиг 10633 новых подтверждённых случаев, всего выявлено 134,6 тысячи случаев заболевания.

