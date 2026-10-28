Из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены дома и инфраструктура в промзоне

Как отметил губернатор, в Новомосковске из-за падения обломков БПЛА повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также инфраструктура в прилегающей промышленной зоне.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

«В Новомосковск направлены лаборатории ГУ ТО «Природа» и Управления Роспотребнадзора по Тульской области», - написал Миляев в мессенджере «Макс».

Ранее в Мелитополе из-за атаки ВСУ получили существенные повреждения коммерческие здания и гражданская инфраструктура, напоминает 360.ru.

