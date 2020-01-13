Шкуматов о нововведениях для автомобилистов и об ударенном «золотом» трамвае

Петр Шкуматов: «Не прошло и три года, как ещё одна глупость в законодательстве была устранена. Теперь водители могут предъявлять для проверки сотрудникам Госавтоинспекции полис ОСАГО как в электронном виде на экране смартфона, так и на бумажном носителе. Раньше электронные ОСАГО нужно было обязательно распечатывать, что выглядело весьма комично и фантасмагорично», – комментирует она для НСН.

