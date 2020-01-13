Шкуматов о нововведениях для автомобилистов и об ударенном «золотом» трамвае
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Газели и такси запретили парковать во дворах
С 1 января вступил в силу запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах жилых многоквартирных домов. Согласно приказу Минтранса этот запрет касается грузовиков, микроавтобусов, а также автомобилей такси. Нарушителей этих правил ждет штраф – 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 500 рублей в других российских городах.
Петр Шкуматов: «Пусть паника среди владельцев коммерческого транспорта, вызванная нашумевшим прошлогодним приказом Минтранса, уляжется. Парковать грузовики, такси и автомобили каршеринга во дворах по-прежнему можно. Запрет касается лишь организации специально выделенных стоянок для коммерческого транспорта в жилых зонах. Выдыхаем», – высказывает свое мнение в эфире НСН Петр Шкуматов.
Водителям разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые позволяют водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, показывать его сотрудникам ГИБДД на электронных носителях.
Петр Шкуматов: «Не прошло и три года, как ещё одна глупость в законодательстве была устранена. Теперь водители могут предъявлять для проверки сотрудникам Госавтоинспекции полис ОСАГО как в электронном виде на экране смартфона, так и на бумажном носителе. Раньше электронные ОСАГО нужно было обязательно распечатывать, что выглядело весьма комично и фантасмагорично», – комментирует она для НСН.
С наступлением 2020 года номера на машины начали выдавать в автосалонах
Новые автомобили теперь будут продаваться вместе с номерами и регистрацией. Автосалоны будут выполнять все действия по регистрации без визита покупателя в ГИБДД.
Петр Шкуматов: «Новый порядок регистрации машин теперь такой, что авто без номеров и вовсе исчезнут с дорог. Это удобно и современно, сэкономит покупателям нервы, силы и время», – говорит он в беседе с НСН.
Цены на новые автомобили выросли
Однако покупателям новых автомобилей в 2020 году не повезло. Цены на автомобили в России с 1 января ожидаемо выросли. Рост составил 2,6 процента.
Петр Шкуматов: «Это произошло из-за роста ставки утилизационного сбора. Эксперты сходятся к тому, что общий рост цен на автомобильном рынке превысит 5 процентов», – предупреждает он читателей НСН.
История с золотыми трамваями Мосгортранса продолжается
Предприятие подало кассационную жалобу на определение Мосгорсуда по делу о взыскании ущерба за поврежденный трамвай «Витязь-М» стоимостью 95 млн руб. Напомним, что в июне 2017 года москвич Алексей Потемкин на своем автомобиле врезался в трамвай, ГИБДД признала его нарушителем. Ремонт трамвая ГУП оценил в 36,6 тыс. руб., а утерю товара стоимость — в 1,46 млн руб.
Петр Шкуматов: «В суде Мосгортранс проиграл, но подал кассационную жалобу. В которой аргументировал требование полутора миллионов с водителя тем, что восстановленные трамваи перестают радовать глаз жителей и гостей столицы, так как утрачивают задуманную создателями красоту, эстетичность, выразительность и величественность», – рассказывает Петр Шкуматов в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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