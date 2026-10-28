Актер Тиль Швайгер потерял паспорт перед съемками в Белоруссии
Немецкий актер Тиль Швайгер потерял паспорт перед съемками в российско-белорусском фильме «Бочка». Об этом заявил режиссер картины Алексей Звонцов в беседе с РИА Новости.
Лента была снята на территории Белоруссии. Швайгер сыграл в фильме одну из главных ролей - священника.
«Мы его уже ждем, он должен прилететь через два дня, он летел с Майорки через Турцию. И мы узнаем, что он теряет паспорт», — поделился Звонцов.
Как отметил режиссер, Швайгер «не остановился», и команда его дождалась. Из-за инцидента пришлось поменять весь календарный производственный план. Актер получил новый документ буквально в течение недели и вылетел на съемки.
Ранее Звонцов рассказал, что в Белоруссии Тиль Швайгер питался драниками либо пастой, пишет 360.ru.
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