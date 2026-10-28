СМИ: США предупредили страны Персидского залива о боевых действиях после 3 ноября

США предупредили ряд стран Персидского залива о возможной «короткой интенсивной военной кампании» в отношении Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Трамп заявил, что выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним»

По данным издания, Пентагон эвакуировал военных с тех баз на Ближнем Востоке, где им могла бы угрожать опасность. Американская армия пополняет арсеналы боеприпасов в регионе, при этом бомбардировщики и истребители готовятся к атакам.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении военной операции, однако склоняется к проведению масштабных ударов после выборов. Целями атак могут стать инфраструктура и ядерные объекты Ирана.

Ранее США начали экстренную эвакуацию дипломатов и их семей из ближневосточных стран из-за угрозы эскалации в регионе, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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