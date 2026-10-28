Сербский «Студенческий список» не будет вводить санкции против России

Выигравшее парламентские выборы в Сербии движение «Студенческий список» не планирует вводить санкции в отношении России. Об этом рассказал один из его основателей, академик Сербской академии наук и искусств и профессор химического факультета Белградского госуниверситета доктор Радомир Саичич.

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«Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против России», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Саичича, Сербия сама столкнулась с рестрикциями и понимает, что с их помощью не решить проблемы.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучии после поражения на выборах коалиции «Объединенная Сербия» предупредил, что республика может ввести санкции против РФ до марта или апреля, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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