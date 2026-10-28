Сербский «Студенческий список» не будет вводить санкции против России
Выигравшее парламентские выборы в Сербии движение «Студенческий список» не планирует вводить санкции в отношении России. Об этом рассказал один из его основателей, академик Сербской академии наук и искусств и профессор химического факультета Белградского госуниверситета доктор Радомир Саичич.
«Как мы и указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против России», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По словам Саичича, Сербия сама столкнулась с рестрикциями и понимает, что с их помощью не решить проблемы.
Ранее экс-президент Сербии Александр Вучии после поражения на выборах коалиции «Объединенная Сербия» предупредил, что республика может ввести санкции против РФ до марта или апреля, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским
- Из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены дома и инфраструктура в промзоне
- Актер Тиль Швайгер потерял паспорт перед съемками в Белоруссии
- Сербский «Студенческий список» не будет вводить санкции против России
- СМИ: США предупредили страны Персидского залива о боевых действиях после 3 ноября
- Предложено учредить выплаты «за внуков» ко Дню бабушек и дедушек
- Милонов считает Хэллоуин пропагандой оккультизма
- В ЕС выбирают переговорщиков с Россией
- Звонцов: Тиль Швайгер снялся в фильме «Бочка» из-за любви к России