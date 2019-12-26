Новости за ночь: Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

26 декабря 201907:31

В СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем. Глава организации Валерий Фадеев заявил, что в советское время был всего один выходной — 1 января. А теперь, по его словам, россияне выходят на работу 9-го числа, еще и 31 декабря хотят зацепить.

Как пишет Газета.ру, Фадеев призвал больше работать. По словам главы СПЧ, сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — неправильно. Он добавил, что Россию надо «сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов».

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Добавим, в декабре сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Например, губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31-е нерабочим - и, получив 92% положительных голосов, издал соответствующее распоряжение.

В эфире НСН певец Валерий Сюткин заявил, что в этом вопросе нужно отталкиваться от экономической составляющей.

«Последний, кто это решает, это артист, потому что у них ненормированный рабочий день. Но с точки зрения экономики – это надо, чтобы экономисты считали. А то артист, он, знаете, и восьмого может выйти на работу. А вот те, кто связан с крупным производством, там все это другие имеет механизмы. Поэтому доверимся профессионалам», - заявил Сюткин.

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ФОТО: РИА новости//Максим Блинов
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