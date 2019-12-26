Новости за ночь: Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Добавим, в декабре сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Например, губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31-е нерабочим - и, получив 92% положительных голосов, издал соответствующее распоряжение.

В эфире НСН певец Валерий Сюткин заявил, что в этом вопросе нужно отталкиваться от экономической составляющей.

«Последний, кто это решает, это артист, потому что у них ненормированный рабочий день. Но с точки зрения экономики – это надо, чтобы экономисты считали. А то артист, он, знаете, и восьмого может выйти на работу. А вот те, кто связан с крупным производством, там все это другие имеет механизмы. Поэтому доверимся профессионалам», - заявил Сюткин.