Новости за ночь: Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%

В 2020 году в России в среднем на 4% вырастут тарифы ЖКХ. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить один раз в год. Как пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, коммунальные услуги больше не будут дорожать два раза в год, как прежде.

Ранее кабинет министров утвердил максимальные индексы роста стоимости услуг ЖКХ в 2020 году. Так, самое большое повышение ожидает жителей Северного Кавказа (от 6,5% до 5,4%), меньше всего же услуги коммунальщиков подорожают в Ненецком автономном округе — на 2,4%.

Добавим, в эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев заявил, что долги за ЖКХ достигли колоссальной цифры.

«Долги по ЖКХ составляют практически такую же сумму как просроченные долги по банковским кредитам и микрозаймовым организациям – более 1 трлн рублей», - уточнил эксперт.