Новости за ночь: США задумали кибератаку против России

Военное руководство Соединённых Штатов Америки намерено организовать кибернетическую атаку на Россию в том случае, если в 2020 году будет зафиксировано вмешательство Москвы в президентские выборы. Главными целями такого кибернападения станут представители политической и экономической элиты страны. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники во властных структурах США.

По их сведениям, американское киберкомандование имеет возможности для получения доступа к приватной информации о членах российского руководства. Ещё один из вариантов действий – разжигание разногласий между чиновниками.

Предполагается, что такая кибератака будет проводится комплексно, с участием ЦРУ и госдепартамента. При этом президент РФ Владимир Путин лично не будет атакован, поскольку это будет расценено как чрезмерная провокация, уточнили источники издания, передает «Свободная пресса».

Не так давно разведка США в секретном докладе заявила, что Москва якобы намерена задействовать хакеров с целью разжигать разногласия среди американцев и обострять противоречия в обществе.

Как отмечает Ura.ru, в качестве превентивной меры, киберкомандование США уже якобы пытается атаковать троллей-американцев в соцсетях, которые, как предполагается действуют по заданию российского Агентства интернет-исследований.