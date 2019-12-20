Валерий Сюткин о «проблеме 31 декабря»: «Доверимся профессионалам!»
Известный певец о дискуссии вокруг предновогоднего выходного, которая вышла на самый высокий уровень.
Желание получить 31 декабря полноценный выходной день на государственном уровне и посвятить его подготовке к встрече Нового года оказалось столь велико, что даже на большой пресс-конференции президента Владимиру Путину был задан вопрос, доколе рабочий люд будет вынужден симулировать работу вместо того, чтобы предаться предпраздничным радостям. И он ответил: логично, но решать будем не впопыхах.
«Что касается выходного 31-го, то в принципе это, на мой взгляд, логично, конечно. Я с аргументами, которые вы привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю (…) Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Тоже можно сделать. Надо просто спокойненько все проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить, в спокойном рабочем режиме подумаем об этом».
Из чего можно сделать вывод, что глава государства не против сделать выходным 31 декабря, но в этом году уже не получится.
В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся с нами мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
За рассудительный подход к решению вопроса о выходном дне 31 декабря выступил в эфире НСН певец Валерий Сюткин.
«Последний, кто это решает, это артист, потому что у них ненормированный рабочий день. Мне приятно только потому, что у моей мамы 31-го – день рождения. Прямо 31 декабря. Мне, конечно, будет приятно, что это будет выходным. Но с точки зрения экономики – это надо, чтобы экономисты считали. А то артист, он, знаете, и восьмого может выйти на работу, может и шестого, может и тридцать первого отработать. А вот те, кто связан с крупным производством, там все это другие имеет механизмы. Поэтому доверимся профессионалам».
Насколько же прав Валерий Сюткин! По оценкам, которые уже приводила НСН, потери экономики страны от предыдущих новогодних каникул 1,32 трлн рублей. С добавлением выходного 31 декабря получится аккурат полтора триллиона. Но, как говорится, когда любишь – не считаешь.
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