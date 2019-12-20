Валерий Сюткин о «проблеме 31 декабря»: «Доверимся профессионалам!»

Желание получить 31 декабря полноценный выходной день на государственном уровне и посвятить его подготовке к встрече Нового года оказалось столь велико, что даже на большой пресс-конференции президента Владимиру Путину был задан вопрос, доколе рабочий люд будет вынужден симулировать работу вместо того, чтобы предаться предпраздничным радостям. И он ответил: логично, но решать будем не впопыхах.

«Что касается выходного 31-го, то в принципе это, на мой взгляд, логично, конечно. Я с аргументами, которые вы привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю (…) Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Тоже можно сделать. Надо просто спокойненько все проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить, в спокойном рабочем режиме подумаем об этом».

Из чего можно сделать вывод, что глава государства не против сделать выходным 31 декабря, но в этом году уже не получится.

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