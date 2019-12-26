Новости за ночь: Новак гарантировал достройку «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» будет безусловно достроен, несмотря на санкции Вашингтона. Об этом заявил РБК министр энергетики России Александр Новак. Вместе с тем он пояснил, что сейчас у российской стороны нет понимания, сможет ли принять участие в завершающей фазе швейцарский трубоукладчик Allseas.
По словам Новака, компания ввела мораторий на работы с целью исключения рисков применения в отношении себя санкций.
Однако не факт, что в итоге она не сможет принять участие в достройке. Ситуация прояснится после того, как швейцарцы получит разъяснения от министерства финансов США, куда обратились с запросом.
В любом случае, газопровод будет сдан и пущен в строй, подчеркнул глава Минэнергона. Как отмечают «Известия», он уточнил,что на данный момент остаётся уложить чуть менее 160 километров труб.
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