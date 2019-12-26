Новости за ночь: Новак гарантировал достройку «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» будет безусловно достроен, несмотря на санкции Вашингтона. Об этом заявил РБК министр энергетики России Александр Новак. Вместе с тем он пояснил, что сейчас у российской стороны нет понимания, сможет ли принять участие в завершающей фазе швейцарский трубоукладчик Allseas.

По словам Новака, компания ввела мораторий на работы с целью исключения рисков применения в отношении себя санкций.